В рамках запланированной на следующий год налоговой реформы в Украине могут снизить размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты.

Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого цитирует пресс-служба ГНС.

По его словам, есть четкий перечень налогов, которые планируется снизить во время проведения налоговой реформы. Это, прежде всего, налоги на фонд оплаты труда.

“В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной Правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на самые маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено”, – подчеркнул Верланов.

Он уточнил, что в Украине налоговая нагрузка является средней, по сравнению с другими странами, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.

“Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача – делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги”, – рассказал Верланов.