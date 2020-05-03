Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За сутки зафиксировано 502 новых случая заболевания.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 435 случаев;
- Волынская область – 324 случая;
- Днепропетровская область – 448 случаев;
- Донецкая область – 70 случаев;
- Житомирская область – 423 случая;
- Закарпатская область – 508 случаев;
- Запорожская область – 275 случаев;
- Ивано-Франковская область – 965 случаев;
- Кировоградская область – 397 случаев;
- Киев – 1511 случаев;
- Киевская область – 784 случая;
- Львовская область – 473 случая;
- Луганская область – 37 случаев;
- Николаевская область – 149 случаев;
- Одесская область – 409 случаев;
- Полтавская область – 222 случая;
- Ровенская область – 726 случаев;
- Сумская область – 110 случаев;
- Тернопольская область – 868 случаев;
- Харьковская область – 348 случаев;
- Херсонская область – 136 случаев;
- Хмельницкая область – 115 случаев;
- Черновицкая область – 1818 случаев;
- Черкасская область – 308 случаев;
- Черниговская область – 54 случая.
- По состоянию на 3 мая в Киеве 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
- По состоянию на 2 мая в Киеве подтвердили 41 новый случай заболевания COVID-19, в том числе 5 у медиков.