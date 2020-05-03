Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За сутки зафиксировано 502 новых случая заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 435 случаев;
  • Волынская область – 324 случая;
  • Днепропетровская область – 448 случаев;
  • Донецкая область – 70 случаев;
  • Житомирская область – 423 случая;
  • Закарпатская область – 508 случаев;
  • Запорожская область – 275 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 965 случаев;
  • Кировоградская область – 397 случаев;
  • Киев – 1511 случаев;
  • Киевская область – 784 случая;
  • Львовская область – 473 случая;
  • Луганская область – 37 случаев;
  • Николаевская область – 149 случаев;
  • Одесская область – 409 случаев;
  • Полтавская область – 222 случая;
  • Ровенская область – 726 случаев;
  • Сумская область – 110 случаев;
  • Тернопольская область – 868 случаев;
  • Харьковская область – 348 случаев;
  • Херсонская область – 136 случаев;
  • Хмельницкая область – 115 случаев;
  • Черновицкая область – 1818 случаев;
  • Черкасская область – 308 случаев;
  • Черниговская область – 54 случая.