Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки зафиксировано 343 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 330 случаев;
  • Волынская область – 150 случаев;
  • Днепропетровская область – 110 случаев;
  • Донецкая область – 16 случаев;
  • Житомирская область – 211 случаев;
  • Закарпатская область – 182 случая;
  • Запорожская область – 131 случай;
  • Ивано-Франковская область – 480 случаев;
  • Кировоградская область – 245 случаев;
  • Киев – 801 случай;
  • Киевская область – 304 случая;
  • Львовская область – 245 случаев;
  • Луганская область – 24 случая;
  • Николаевская область – 37 случаев;
  • Одесская область – 112 случаев;
  • Полтавская область – 61 случай;
  • Ровенская область – 308 случаев;
  • Сумская область – 83 случая;
  • Тернопольская область – 390 случаев;
  • Харьковская область – 67 случаев;
  • Херсонская область – 63 случая;
  • Хмельницкая область – 47 случаев;
  • Черновицкая область – 889 случаев;
  • Черкасская область – 151 случай;
  • Черниговская область – 12 случаев.

Всего с началу 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.

  • 18 апреля в Украине за сутки зафиксировали 444 новых случаев коронавируса COVID-19.