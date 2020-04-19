Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
За сутки зафиксировано 343 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 330 случаев;
- Волынская область – 150 случаев;
- Днепропетровская область – 110 случаев;
- Донецкая область – 16 случаев;
- Житомирская область – 211 случаев;
- Закарпатская область – 182 случая;
- Запорожская область – 131 случай;
- Ивано-Франковская область – 480 случаев;
- Кировоградская область – 245 случаев;
- Киев – 801 случай;
- Киевская область – 304 случая;
- Львовская область – 245 случаев;
- Луганская область – 24 случая;
- Николаевская область – 37 случаев;
- Одесская область – 112 случаев;
- Полтавская область – 61 случай;
- Ровенская область – 308 случаев;
- Сумская область – 83 случая;
- Тернопольская область – 390 случаев;
- Харьковская область – 67 случаев;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 47 случаев;
- Черновицкая область – 889 случаев;
- Черкасская область – 151 случай;
- Черниговская область – 12 случаев.
Всего с началу 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.
- 18 апреля в Украине за сутки зафиксировали 444 новых случаев коронавируса COVID-19.