В Украине продолжает распространяться коронавирус COVID-19. Так, общее количество заражений почти достигло отметки в 6600 случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, в течение 21 апреля было получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях вируса. Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди них – 32 ребенка и 107 медицинских работников.

Наибольшее количество новых случаев за сутки было зарегистрировано в Черновицкой области (65) и Киеве – (97).

В течение суток скончались еще 13 человек. Количество летальных случаев возросло с 161 до 174 (из них 90 мужчин и 84 женщины). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %). В то же время подтверждено выздоровление еще 57 человек, среди которых 9 детей. Количество выздоровевших за сутки возросло с 367 до 424 человек (из них 27 детей).

Всего за все время пандемии в Украине заболело 6592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 349 случаев заражения; 3 человека скончались, 18 выздоровели;

• Волынская область – 176 случаев; 4 человека скончались, 13 выздоровели;

• Днепропетровская область – 150 случаев, 1 из которых летальный; 9 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 16 случаев, 1 из которых летальный; 7 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 287 случаев коронавируса; 6 человек скончались; 1 выздоровел;

• Закарпатская область – 218 случаев; 6 человек скончались, 16 выздоровели;

• Запорожская область – 141 случай, из которых 3 летальные; 20 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 589 случаев коронавируса; 40 человек скончались, 27 выздоровели;

• город Киев – 989 случаев заражения; 19 человек скончались, 39 выздоровели;

• Киевская область – 390 случаев; 11 человек скончались, 32 выздоровели;

• Кировоградская область – 251 случай; 13 человек скончались, 25 выздоровели;

• Львовская область – 274 случаев заражения, 10 из которых летальные; 29 пациентов выздоровели;

• Луганская область – 26 случаев коронавируса; 3 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 82 случая коронавируса, 1 из которых летальный;

• Одесская область – 148 случаев заражения; 2 человека скончались, 3 выздоровели;

• Полтавская область – 116 случаев, 1 из которых летальный; 12 человек выздоровели;

• Ровенская область – 353 случая; 11 человек скончались, 22 выздоровели;

• Сумская область – 86 случаев, 4 из которых летальные; 23 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 471 случай заражения, из которых 7 летальных; 34 человека выздоровели;

• Харьковская область – 82 случая заражения, 2 из которых летальные; 6 пациентов выздоровели;

• Херсонская область – 72 случая коронавируса, 1 из которых летальный; 9 человек выздоровели;

• Хмельницкая область – 54 случая; 4 человека скончались, 5 выздоровели;

• Черкасская область – 206 случаев, 3 из которых летальные; 34 человека выздоровели;

• Черновицкая область – 1053 случая заболевания; 20 человек скончались, 34 выздоровели;

• Черниговская область – 13 случаев, 1 из которых летальный; 3 пациента выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка.

Госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 92 человека.

Всего в Украине исследовано 67 тыс. 520 образцов на коронавирус методом ПЦР.