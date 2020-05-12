В Украине уже почти 7000 работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Так, с 4 мая (с начала анонсирования программы по частичной безработице) количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи уже составило 6873.

Их обработка проходит в ежедневном режиме. По состоянию на сегодняшний день принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 тысяч 777 работников. Прием заявок продолжается.

Программа направлена на оказание помощи малому и среднему бизнесу в условиях карантина, чтобы он мог платить зарплаты сотрудникам и сохранить рабочие места.

“Только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице, за получением такой помощи обратились почти 7000 работодателей. С каждым днем эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых заявлений. Программа направлена на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату работникам, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. В общем, на эту программу направлено 4,7 млрд грн”, – объяснил министр развития экономики Игорь Петрашко.

Он уточнил, что если понадобится большая сумма денег, Правительство их выделит “через перераспределение средств”.

Для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты единого взноса. С подробной инструкцией, как это сделать, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Игорь Петрашко сообщал, что Кабинет Министров планирует компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина.

Финансовая помощь Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в размере 6 млрд грн предусмотрена постановлением КМУ от 27 апреля. Средства будут направлены по двум направлениям: на пособие по частичной безработице – 4,723 млрд грн и пособие по безработице в размере 1,277 млрд грн.