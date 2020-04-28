Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за последние сутки был подтвержден 401 новый случай: из них 25 детей и 94 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Киеве – 78, Черновицкой области – 54, Тернопольской – 52, Киевской области – 34.
За сутки скончались еще 19 человек. Количество летальный случаев возросло с 220 до 239 (из них 132 мужчины и 107 женщин). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %).
Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, большинство умерших имели хронические заболевания (это “были люди из группы риска”).
В то же время выздоровели еще 128 человек. В общем выздоровели уже 992 пациента, из которых 209 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).
В общей сложности за все время эпидемии в Украине заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медика.
С начала вспышки в Украине исследовано на коронавирус 98 тысяч 719 образцов методом ПЦР (за минувшие сутки 5200 исследований).
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 406 случаев заражения, 3 из которых летальные; 92 пациента выздоровели;
• Волынская область – 260 случаев, 6 из них летальные; 52 человека выздоровели;
• Днепропетровская область – 318 случаев COVID-19, 2 из которых летальные; 16 человек выздоровели;
• Донецкая область – 52 случая коронавируса, 1 из них летальный; 10 пациентов выздоровели;
• Житомирская область – 354 случая заболевания, 8 из которых летальные; 16 пациентов выздоровели;
• Закарпатская область – 387 случаев; 9 человек скончались, 33 выздоровели;
• Запорожская область – 208 случаев заражения; 5 человек скончались, 44 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 783 случая COVID-19; 49 человек скончались, 72 выздоровели;
• город Киев – 1298 случаев заболевания, 23 из них летальные; 64 пациента выздоровели;
• Киевская область – 604 случая коронавируса; 13 человек скончались, 63 выздоровели;
• Кировоградская область – 356 случаев COVID-19; 17 человек скончались, 61 выздоровел;
• Львовская область – 371 случай заражения; 13 из них летальные; 58 пациентов выздоровели;
• Луганская область – 32 случая; выздоровели 3 пациента;
• Николаевская область – 116 случаев COVID-19; 2 человека скончались, 3 выздоровели;
• Одесская область – 248 случаев заболевания, 3 из них летальные; 12 человек выздоровели;
• Полтавская область – 180 случаев заражения; 3 человека скончались, 20 выздоровели;
• Ровенская область – 553 случая COVID-19; 11 человек скончались, 46 выздоровели;
• Сумская область – 95 случаев заболевания; 4 из них летальные; 54 пациента выздоровели;
• Тернопольская область – 664 случая коронавируса; 12 человек скончались, 74 выздоровели;
• Харьковская область – 221 случай заражения; 4 из них летальные; 17 пациентов выздоровели;
• Херсонская область – 88 случаев, 1 из них летальный; 26 человек выздоровели;
• Хмельницкая область – 72 случая COVID-19; 5 человек скончались, 18 выздоровели;
• Черкасская область – 276 случаев заражения; 8 человек скончались, 55 выздоровели;
• Черновицкая область – 1429 случаев COVID-19; 33 из них летальные; 79 пациентов выздоровели;
• Черниговская область – 39 случаев заражения, 4 из которых летальные; 4 пациента выздоровели.
- По состоянию на 28 апреля в Украине на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 121 человек, заразившийся коронавирусом COVID-19.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Украине можно будет избежать пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 при условии соблюдения всех карантинных ограничений.