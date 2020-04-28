В Украине количество заражений коронавирусом COVID-19 приближается к 9,5 тысячам случаев. При этом почти тысяча человек уже выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за последние сутки был подтвержден 401 новый случай: из них 25 детей и 94 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Киеве – 78, Черновицкой области – 54, Тернопольской – 52, Киевской области – 34.

За сутки скончались еще 19 человек. Количество летальный случаев возросло с 220 до 239 (из них 132 мужчины и 107 женщин). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %).

Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, большинство умерших имели хронические заболевания (это “были люди из группы риска”).

В то же время выздоровели еще 128 человек. В общем выздоровели уже 992 пациента, из которых 209 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

В общей сложности за все время эпидемии в Украине заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медика.

С начала вспышки в Украине исследовано на коронавирус 98 тысяч 719 образцов методом ПЦР (за минувшие сутки 5200 исследований).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 406 случаев заражения, 3 из которых летальные; 92 пациента выздоровели;

• Волынская область – 260 случаев, 6 из них летальные; 52 человека выздоровели;

• Днепропетровская область – 318 случаев COVID-19, 2 из которых летальные; 16 человек выздоровели;

• Донецкая область – 52 случая коронавируса, 1 из них летальный; 10 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 354 случая заболевания, 8 из которых летальные; 16 пациентов выздоровели;

• Закарпатская область – 387 случаев; 9 человек скончались, 33 выздоровели;

• Запорожская область – 208 случаев заражения; 5 человек скончались, 44 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 783 случая COVID-19; 49 человек скончались, 72 выздоровели;

• город Киев – 1298 случаев заболевания, 23 из них летальные; 64 пациента выздоровели;

• Киевская область – 604 случая коронавируса; 13 человек скончались, 63 выздоровели;

• Кировоградская область – 356 случаев COVID-19; 17 человек скончались, 61 выздоровел;

• Львовская область – 371 случай заражения; 13 из них летальные; 58 пациентов выздоровели;

• Луганская область – 32 случая; выздоровели 3 пациента;

• Николаевская область – 116 случаев COVID-19; 2 человека скончались, 3 выздоровели;

• Одесская область – 248 случаев заболевания, 3 из них летальные; 12 человек выздоровели;

• Полтавская область – 180 случаев заражения; 3 человека скончались, 20 выздоровели;

• Ровенская область – 553 случая COVID-19; 11 человек скончались, 46 выздоровели;

• Сумская область – 95 случаев заболевания; 4 из них летальные; 54 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 664 случая коронавируса; 12 человек скончались, 74 выздоровели;

• Харьковская область – 221 случай заражения; 4 из них летальные; 17 пациентов выздоровели;

• Херсонская область – 88 случаев, 1 из них летальный; 26 человек выздоровели;

• Хмельницкая область – 72 случая COVID-19; 5 человек скончались, 18 выздоровели;

• Черкасская область – 276 случаев заражения; 8 человек скончались, 55 выздоровели;

• Черновицкая область – 1429 случаев COVID-19; 33 из них летальные; 79 пациентов выздоровели;

• Черниговская область – 39 случаев заражения, 4 из которых летальные; 4 пациента выздоровели.