Об этом сообщили на Telegram-канале Минздрава “Коронавирус_Инфо”.
“В Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии на протяжении минувших 14 дней”, – говорится в сообщении.
Врачи заверили, что пациенты были изолированы, они проходят симптоматическое лечение, ведется работа с людьми, которые контактировали с заболевшими.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован лишь один случай COVID-19 у мужчины из Черновцов, сейчас его состояние удовлетворительно.
- Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.