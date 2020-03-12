В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях.

Об этом сообщили на Telegram-канале Минздрава “Коронавирус_Инфо”.

“В Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии на протяжении минувших 14 дней”, – говорится в сообщении.

Врачи заверили, что пациенты были изолированы, они проходят симптоматическое лечение, ведется работа с людьми, которые контактировали с заболевшими.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован лишь один случай COVID-19 у мужчины из Черновцов, сейчас его состояние удовлетворительно.