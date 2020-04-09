Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Количество летальных случаев возросло за сутки на 5 (с 52 случаев до 57). Выздоровели еще 10 пациентов (количество выздоровевших увеличилось с 35 до 45).
“По состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая”, – сказано в сообщении.
Ситуация по областям следующая:
• Винницкая область – 102 случая;
• Волынская область – 38 случаев;
• Днепропетровская область – 41 случай;
• Донецкая область – 11 случаев;
• Житомирская область – 31 случай;
• Закарпатская область – 51 случай;
• Запорожская область – 47 случаев;
• Ивано-Франковская область – 218 случаев;
• Кировоградская область – 78 случаев;
• город Киев – 300 случаев;
• Киевская область – 130 случаев;
• Львовская область – 61 случай;
• Луганская область – 3 случая;
• Одесская область – 43 случая;
• Полтавская область – 19 случаев;
• Ровенская область – 64 случая;
• Сумская область – 56 случаев;
• Тернопольская область – 169 случаев;
• Харьковская область – 5 случаев;
• Херсонская область – 18 случаев;
• Хмельницкая область – 16 случаев;
• Черновицкая область – 302 случая;
• Черкасская область – 80 случаев;
• Черниговская область – 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей, а также города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщение о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 8 апреля было зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтвердили 206 новых случаев. Это было наибольшее количество случаев заражения, которое фиксировали за сутки в Украине с начала вспышки вируса.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.