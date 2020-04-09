В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Количество летальных случаев возросло за сутки на 5 (с 52 случаев до 57). Выздоровели еще 10 пациентов (количество выздоровевших увеличилось с 35 до 45).

“По состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая”, – сказано в сообщении.

Ситуация по областям следующая:

• Винницкая область – 102 случая;

• Волынская область – 38 случаев;

• Днепропетровская область – 41 случай;

• Донецкая область – 11 случаев;

• Житомирская область – 31 случай;

• Закарпатская область – 51 случай;

• Запорожская область – 47 случаев;

• Ивано-Франковская область – 218 случаев;

• Кировоградская область – 78 случаев;

• город Киев – 300 случаев;

• Киевская область – 130 случаев;

• Львовская область – 61 случай;

• Луганская область – 3 случая;

• Одесская область – 43 случая;

• Полтавская область – 19 случаев;

• Ровенская область – 64 случая;

• Сумская область – 56 случаев;

• Тернопольская область – 169 случаев;

• Харьковская область – 5 случаев;

• Херсонская область – 18 случаев;

• Хмельницкая область – 16 случаев;

• Черновицкая область – 302 случая;

• Черкасская область – 80 случаев;

• Черниговская область – 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей, а также города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщение о подозрении на COVID-19.