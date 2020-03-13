Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале Минздрава Украины “Коронавирус_Инфо”.

“71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным”, – сказано в сообщении.

Под наблюдением врачей сейчас находятся близкие родственники умершей, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

В Минздраве отмечают, что умершая женщина “находилась в группе риска”.

“Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом. По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2 %. Для 40-49-летних – соответственно 0,3 %; для 50-59-летних – 1,3 %; для 60-69-летних – 3,4 %, для 70-79-летних – 7,8 %. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5 %“, – рассказали в Минздраве.