Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 16 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 7 случаев;
Донецкая область – 2 случая;
Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 10 случаев;
Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
м. Киев – 74 случая;
Киевская область – 41 случай;
Львовская область – 5 случаев;
Луганская область – 2 случая;
Николаевская область – 1 случай;
Одесская область – 6 случаев;
Полтавская область – 1 случай;
Ровенская область – 9 случаев (1 летальный)
Сумская область – 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская область – 43 случая (1 летальный)
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 1 случай;
Хмельницкая область – 1 случай
Черновицкая область – 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
Черкасская область – 3 случая;
Черниговская область – 1 случай.
Также отмечается, что за сутки поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В Киеве коронавирус подтвердили уже у 74 человек.
- В Тернопольской области количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось до 43.
- В Хмельницком лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом.