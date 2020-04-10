Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Количество летальных случаев за сутки возросло на 12 (с 57 до 69).
“По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Ситуация по областях следующая:
• Винницкая область – 119 случаев;
• Волынская область – 41 случай;
• Днепропетровская область – 52 случая;
• Донецкая область – 11 случаев;
• Житомирская область – 41 случай;
• Закарпатская область – 56 случаев;
• Запорожская область – 54 случая;
• Ивано-Франковская область – 254 случая;
• Кировоградская область – 82 случая;
• город Киев – 348 случаев;
• Киевская область – 140 случаев;
• Львовская область – 82 случая;
• Луганская область – 3 случая;
• Николаевская область – 0 случаев;
• Одесская область – 46 случаев;
• Полтавская область – 20 случаев;
• Ровенская область – 85 случаев;
• Сумская область – 63 случая;
• Тернопольская область – 196 случаев;
• Харьковская область – 6 случаев;
• Херсонская область – 27 случаев;
• Хмельницкая область – 16 случаев;
• Черновицкая область – 366 случаев;
• Черкасская область – 86 случаев;
• Черниговская область – 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на утро 9 апреля в Украине было зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- И.о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин заявил, что провести массовое тестирование населения в стране на коронавирус COVID-19 практически невозможно и нецелесообразно.