В Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 311 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Количество летальных случаев за сутки возросло на 12 (с 57 до 69).

“По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Ситуация по областях следующая:

• Винницкая область – 119 случаев;

• Волынская область – 41 случай;

• Днепропетровская область – 52 случая;

• Донецкая область – 11 случаев;

• Житомирская область – 41 случай;

• Закарпатская область – 56 случаев;

• Запорожская область – 54 случая;

• Ивано-Франковская область – 254 случая;

• Кировоградская область – 82 случая;

• город Киев – 348 случаев;

• Киевская область – 140 случаев;

• Львовская область – 82 случая;

• Луганская область – 3 случая;

• Николаевская область – 0 случаев;

• Одесская область – 46 случаев;

• Полтавская область – 20 случаев;

• Ровенская область – 85 случаев;

• Сумская область – 63 случая;

• Тернопольская область – 196 случаев;

• Харьковская область – 6 случаев;

• Херсонская область – 27 случаев;

• Хмельницкая область – 16 случаев;

• Черновицкая область – 366 случаев;

• Черкасская область – 86 случаев;

• Черниговская область – 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.