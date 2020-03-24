Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
“По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев”, – отмечается в сообщении.
Так, COVID-19 обнаружен в:
• Днепропетровской области – 2 случая;
• Донецкой области – 1 случай;
• Житомирской области – 2 (1 летальный) случая;
• Ивано-Франковской области – 5 случаев (1 летальный);
• городе Киев – 29 случаев;
• Киевской области – 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
• Львовской области – 2 случая;
• Тернопольской области – 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
• Черновицкой области – 25 случаев (1 летальный);
• Черкасской области – 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.
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