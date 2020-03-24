По состоянию на утро 24 марта количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 84. За сутки зарегистрировано 11 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

“По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев”, – отмечается в сообщении.

Так, COVID-19 обнаружен в:

• Днепропетровской области – 2 случая;

• Донецкой области – 1 случай;

• Житомирской области – 2 (1 летальный) случая;

• Ивано-Франковской области – 5 случаев (1 летальный);

• городе Киев – 29 случаев;

• Киевской области – 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

• Львовской области – 2 случая;

• Тернопольской области – 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

• Черновицкой области – 25 случаев (1 летальный);

• Черкасской области – 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.