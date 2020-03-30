Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Сообщается, что пункты скрининга развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации.

“Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения (самообращение, направленные врачом или транспортировкой бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределения еще до входа в приемное отделение (отделение экстренной медицинской помощи)”, – рассказали в Минздраве.

Первичная скрининговая медицинская сортировка включает:

надевание медицинской маски на пациента и его сопровождение;

бесконтактное измерение температуры тела пациента;

короткий сбор анамнеза на выявление респираторных симптомов (кашель, насморк, одышка и т. д.).

В Минздраве отмечают, что это позволит медицинским работникам распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только больных, требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

Кроме того, такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.