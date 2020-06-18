В Украине появился еще один профессиональный праздник

Соответствующий указ №234/2020 опубликован на сайте главы государства.
“Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства, постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня”, – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
3 июня Кабинет Министров на заседании одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника – Дня фермера.
На неофициальном уровне фермеры отмечали свой профессиональный праздник также 19 июня. Это связано с тем, что в этот день в 2003 году был принят закон “О фермерском хозяйстве”.
- Народные депутаты Верховной Рады на заседании 19 мая предварительно одобрили переименование Дня защитника Украины на День защитников Украины.