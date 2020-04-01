Об этом сообщается на сайте города Шепетовка.

Так, депутаты областного совета на очередном заседании, которое проводилось на улице, поддержали переименование коммунального Областного литературно-мемориального музея им. И. А. Островского в Музей пропаганды.

Стоит отметить, что принятию этого решения предшествовала длительная дискуссия и в итоге за переименование проголосовало 46 депутатов, восемь были против.

Фото: prostir.museum

Необходимость рассмотрения данного вопроса именно на внеочередном пленарном заседании вызвана тем, что в соответствии с законами Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”.

Строительство музея Н. Островского началось в 1974 году. Финансирование осуществлялось за счет комсомольских отчислений, поступающих в фонд. 16 июня 1979 года состоялось торжественное открытие нового музея.