В Украине запустили социально-просветительский сайт stop-sexting.in.ua и информкампанию #не_ведись, направленную на борьбу с сексуальным насилием над детьми в Сети.

Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

Во вторник, 11 февраля, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба объявил о запуске совместно с Министерством цифровой трансформации социально-просветительского портала stop-sexting.in.ua.

На сайте stop-sexting.in.ua подростки могут найти информацию о том, как обезопасить себя в Сети, а также практические советы о том, что делать, если, например, кто-то просит у них интимные фото или присылает им свои.

Кроме того, с помощью сайта подростки могут анонимно сообщить о том, что кто-либо опубликовал их интимные фото или видео в Сети. Эти сообщения обработают волонтеры организации Internet Watch Foundation, расположенной в Великобритании. Они предпримут меры для того, чтобы остановить распространение этого контента.

Справка. Секстинг — это пересылка личных интимных фотографий и сообщений интимного содержания в Интернете или посредством SMS-сообщений. Определение появилось в 2005 году в Новой Зеландии, а поводом для этого послужил поступок 13-летней школьницы, выставившей свои откровенные снимки на сайте знакомств.

Психологи считают, что секстинг сам по себе не несёт никаких отрицательных последствий для психики детей и подростков, но он может повлечь за собой скандал или стать причиной самоубийства подростка, если фотографии будут опубликованы.