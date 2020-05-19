Прокуратура Луганской области создала реестр лиц, пострадавших от агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 19 мая, в прокуратуре объявили о создании реестра физических и юридических лиц пострадавших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Всех, кто пострадал об обстрелов, или чье имущество было повреждено/разрушено, попросили обращаться к правоохранителям для внесения информации в реестр.

“Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус — статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения”, — объяснили в прокуратуре.

В ведомстве заверили, что полученные данные разглашаться не будут. Ведением реестра занимается управление надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.