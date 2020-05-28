Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
“Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить, прежде всего, проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы”, – рассказал секретарь СНБО Александр Данилов.
По его словам, речь идет об общей позиции СНБО и Офиса президента о реформировании военно-промышленного комплекса и разработке долгосрочного планирования его развития.
Секретарь СНБО заявил, что вместе с министерством планируется создать также новую должность вице-премьера. После этого будут решены вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, которые входят в состав государственного концерна “Укроборонпром”.
- В январе стало известно, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено, а будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.