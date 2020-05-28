Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

“Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить, прежде всего, проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы”, – рассказал секретарь СНБО Александр Данилов.

По его словам, речь идет об общей позиции СНБО и Офиса президента о реформировании военно-промышленного комплекса и разработке долгосрочного планирования его развития.

Секретарь СНБО заявил, что вместе с министерством планируется создать также новую должность вице-премьера. После этого будут решены вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, которые входят в состав государственного концерна “Укроборонпром”.