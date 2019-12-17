Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в Украине в скором времени появятся частные СИЗО (следственные изоляторы предварительного заключения) с повышенным уровнем комфорта. Платить за это будут удерживаемые лица.

Об этом министр рассказал в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на ICTV.

Отвечая на вопрос о том, планируют ли в Украине приватизировать тюрьмы, министр сказал, что нет, поскольку тогда появится интерес в том, чтобы было больше заключенных. При этом, тюрьмы станут интересом большого бизнеса, а не методом перевоспитания.

“Бизнес не заинтересован в том, чтобы людей перевоспитывать, чтобы людей отправлять на волю, чтобы применять другие, более дешевые способы наказания… Тюрьма – это очень дорого. Они хотят, чтобы как можно больше людей попадали в тюрьмы, и они лоббируют. Это случилось в США, это случилось в Великобритании. Соответственно, нет, мы не пойдем на приватизацию тюрем. Мы пойдем на приватизацию СИЗО”, – сказал Малюська.

В частных СИЗО будут созданы камеры с повышенным уровнем комфорта содержания. При этом платить за “сервис” будут удерживаемые лица.

“Это нам обеспечит дополнительные средства для того, чтобы обеспечить более качественные условия для тех, кто находится там бесплатно”, – сказал министр.