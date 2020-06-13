В Украине пока не будут открывать кинотеатры, – МОЗ

В связи с эпидемиологической ситуацией в Украине решили пока оставить кинотеатры закрытыми.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Вчера на заседании правительства было принято решение: мы ограничили деятельность кинотеатров, с целью недопущения ухудшения ситуации, они не открываются”, – сообщил Степанов.

Он также рассказал и о других изменениях, которые утвердило правительство.

“Также иностранцы не могут пересекать государственную границу без имеющегося полиса страхования расходов на лечение COVID-19. Установлены требования обязательной обсервации только для лиц, которые пересекают границу и прибывают из стран со значительным ухудшением ситуации с COVID-19, отменяется обсервация для тех, кто прибывает из ОРДЛО”, – добавил министр.