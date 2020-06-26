Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
“Стандарты лечения и оказания медицинской помощи нашими врачами, нашими медработниками являются достаточно эффективными. Показатель летальности у нас составляет 2,6%. Если мы посмотрим на показатель летальности, например, в Германии, то это 4 %, в США – 5%, во Франции – 18%, в Испании – 9,5%. У нас – 2,6%. Это все благодаря работе наших медицинских работников и ведущих специалистов, которые составляли стандарты лечения”, – сказал Степанов .
По его словам, если говорить о регионах, в которых от коронавируса умерло больше людей, то на первом месте находится Черновицкая область (178 летальных случаев), за ней Львовская (126), а на третьем месте Киев (102).
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