Украинцы отдают предпочтение политическим партиям, которые борются за улучшение финансового положения и независимость государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В частности, более всего привлекает в партии ее борьба за материальное благополучие 40.4% граждан.

Отдают предпочтение партиям, которые борются за независимость Украины, против России, выступают за вступление страны в НАТО и ЕС 26,3% украинцев.

10,5% граждан Украины считают, что в первую очередь политическая партия должна бороться против коррупции.

Чуть более 7% украинцев симпатизируют тем партиям, которые отстаивают права русскоговорящих граждан и выступают за дружественные отношения с Россией.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова по заказу Фонда “Open Ukraine” с 13 по 17 февраля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.