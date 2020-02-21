Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
В частности, более всего привлекает в партии ее борьба за материальное благополучие 40.4% граждан.
Отдают предпочтение партиям, которые борются за независимость Украины, против России, выступают за вступление страны в НАТО и ЕС 26,3% украинцев.
10,5% граждан Украины считают, что в первую очередь политическая партия должна бороться против коррупции.
Чуть более 7% украинцев симпатизируют тем партиям, которые отстаивают права русскоговорящих граждан и выступают за дружественные отношения с Россией.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова по заказу Фонда “Open Ukraine” с 13 по 17 февраля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.
- Количество украинцев, считающих, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза: до 53 % (по сравнению с 17 % в сентябре 2019 года). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.