В Украине в случае невыполнения профилактических мероприятий по противодействию коронавирусу COVID-19 заразиться им могут миллионы людей.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Так, отвечая на вопрос, есть ли подсчеты, сколько украинцев переболеют COVID-19, он заявил, что существуют различные сценарии: как оптимистические, так и пессимистические. Но предотвратить наихудший сценарий поможет соблюдение профилактических мер.

“Есть разные расчеты: математическое моделирование, эпидемиологические прогнозы. Есть оптимистические и пессимистические расчеты. Поэтому Украина, учитывая все расчеты различных институций, готовится и внедряет определенные превентивные меры. Мы можем говорить о большом количестве. Мы можем говорить и о 200 тысячах, и о миллионах людей, которые могут заболеть. Но это все будет зависеть от того, как мы будем выполнять профилактические мероприятия“, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что если выполнять все предписания, то “количество больных будет намного меньшим, чем в расчетах”.

В качестве примера Ляшко привел Китай, где изначально прогнозировали, что заболеют “несколько десятков миллионов” человек, но жесткие карантинные меры “позволили остановиться на цифрах 80 тысяч”.

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(На видео – с 10:00)