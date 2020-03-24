Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.
Так, отвечая на вопрос, есть ли подсчеты, сколько украинцев переболеют COVID-19, он заявил, что существуют различные сценарии: как оптимистические, так и пессимистические. Но предотвратить наихудший сценарий поможет соблюдение профилактических мер.
“Есть разные расчеты: математическое моделирование, эпидемиологические прогнозы. Есть оптимистические и пессимистические расчеты. Поэтому Украина, учитывая все расчеты различных институций, готовится и внедряет определенные превентивные меры. Мы можем говорить о большом количестве. Мы можем говорить и о 200 тысячах, и о миллионах людей, которые могут заболеть. Но это все будет зависеть от того, как мы будем выполнять профилактические мероприятия“, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что если выполнять все предписания, то “количество больных будет намного меньшим, чем в расчетах”.
В качестве примера Ляшко привел Китай, где изначально прогнозировали, что заболеют “несколько десятков миллионов” человек, но жесткие карантинные меры “позволили остановиться на цифрах 80 тысяч”.
(На видео – с 10:00)
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