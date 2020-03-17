Украинская ассоциация футбола официально приостанавливает все футбольные соревнования в стране.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Уточняется, что ассоциация останавливает Чемпионат Украины по футболу, Кубок Украины, молодежные лиги, высшую лигу чемпионата Украины среди женских команд, Кубок Украины по футзалу и соревнования среди ДЮФЛ.

При этом также приостанавливаются соревнования среди девичьих команд во всех возрастных категориях.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу переносится с 2020-го на 2021-й год из-за пандемии китайского атипичного коронавируса.