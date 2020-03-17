Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Уточняется, что ассоциация останавливает Чемпионат Украины по футболу, Кубок Украины, молодежные лиги, высшую лигу чемпионата Украины среди женских команд, Кубок Украины по футзалу и соревнования среди ДЮФЛ.
При этом также приостанавливаются соревнования среди девичьих команд во всех возрастных категориях.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу переносится с 2020-го на 2021-й год из-за пандемии китайского атипичного коронавируса.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждены 7 случая заболевания коронавирусом COVID-19.