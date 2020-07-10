Об этом он заявил в эфире ток-шоу “Право на власть” на 1+1.

“У нас есть информационная война каждый день. И то, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн, которые продолжаются в мире. Они идут очень мощные, и многие люди на них не обращают внимание, но эти процессы внутри нашей страны . У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны. и это очень сложно остановить, потому что свободное общество, свободный интернет, свободные мессенджеры и каналы, которые каждый день появляются, ну, их физически невозможно закрыть”, – заявил Данилов.

На видео с 2 ч. 11 мин. 32 сек.