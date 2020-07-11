В Украине проводят клинические испытания 4 лекарственных средств для лечения COVID-19. Некоторые из них находятся уже на завершающей стадии.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“То, что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни. Сейчас у нас зарегистрировано 4 клинических испытания до 4 лекарственных средств — это Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен. Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии. Сразу после завершения, после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств”, – рассказал Степанов.

При этом он добавил, что вакцины от коронавируса еще нет.