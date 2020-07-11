Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
“То, что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни. Сейчас у нас зарегистрировано 4 клинических испытания до 4 лекарственных средств — это Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен. Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии. Сразу после завершения, после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств”, – рассказал Степанов.
При этом он добавил, что вакцины от коронавируса еще нет.
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