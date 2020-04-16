Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В программе заявлены восемь фильмов европейских режиссеров, они будут доступны для бесплатного просмотра на сайте фестиваля в течение 1 недели — с 21 по 27 апреля. Так, в рамках онлайн-фестиваля покажут следующие ленты:

Анджело / Angelo (2018)

Режиссер: Маркус Шляйнцер

Синопсис: Вена, начало XVIII века. Африканский мальчик-раб Анджело попадает под опеку графини, она решает крестить его и дать ему образование. Достигнув совершеннолетия, Анджело становится знаменитым талисманом венского двора, пока не решает тайно жениться на белой женщине.

Большая красота / La Grande Bellezza (2013)

Режиссер: Паоло Соррентино

Синопсис: Апатичный и разочарованный 65-летний Джеп Гамбарделла — писатель и журналист, не расстается со стаканом джина с тоником. Он наблюдает за светской жизнью Рима — этим парадом влиятельных, но пустых и растерянных людей, которые вызывают у него удручающее впечатление. Удивительная картина потери нравственных ориентиров разворачивается в роскошной атмосфере римского лета. Вечный город похож на мертвую деву.

Король бельгийцев/King of the Belgians (2016)

Режиссер: Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт

Синопсис: Король Бельгии Николас III любит свою страну, но некоторые бельгийцы не отвечают ему взаимностью. Чтобы усилить авторитет монарха решено снять фильм о королевском визит в Турцию, однако в разгар съемок с родины приходят тревожные вести — Бельгия на грани раскола. Николас обязан срочно спасти Бельгию от сепаратизма и закончить съемки фильма, но, как назло, все полеты отменены из-за бури. Королю и его свите придется двигаться по суше, пересекая нелегально многочисленные балканские границы, дегустируя йогурты и спасаясь от сербских снайперов. Кажется, вместо панегирика бельгийцы снимут невероятный роуд-муви, который изменит всех — особенно расцветет король!

Малыш Джо / Little Joe (2019)

Режиссер: Джессика Гауснер

Синопсис: Мать-одиночка Элис работает старшим агрономом в корпорации по выводу новых видов. Она создала необычный малиновый цветок, выдающийся не только своей красотой, но и целебными свойствами: если ее держать при идеальной температуре, правильно подпитывать и регулярно разговаривать с ней, это растение делает своего владельца счастливым. Вопреки политике компании, Элис забирает одно из растений домой в качестве подарка для собственного сына, подростка Джо. Они называют ее “малыш Джо”, но вместе с цветком начинают расти и подозрения Элис: это творение может быть не столь невинным, как его имя.

В моей комнате /In my room (2018)

Режиссер: Ульрих Кёлер

Синопсис: Армин — фрилансер, у которого мало денег, но много свободного времени. Он несчастен, но и не мечтает о другой жизни. Однажды он просыпается и узнает, что все человечество исчезло с лица земли.

Франц / Frantz (2016)

Режиссер: Франсуа Озон

Синопсис: События происходят после окончания Первой мировой войны. Немка Анна ежедневно приходит на могилу своего жениха Франца, который погиб во Франции. Однажды она видит француза, который тоже принес цветы на могилу ее возлюбленного. Появление этого юношу кардинально переворачивает жизнь героин. В основе сюжета — картина Эрнста Любича начала 30-х годов прошлого века “Недопетая колыбельная”.

Холодная война / Zimna wojna (2018)

Режиссер: Павел Павликовский

Синопсис: Страстная история любви между мужчиной и женщиной разного происхождения и характера, которые смертельно несовместимы и все же обречены быть вместе. События происходят на фоне Холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже — невозможные чувства в невозможные времена.

Чемпионы / Campeones (2018)

Режиссер: Хавьер Фессер

Синопсис: Тренер по баскетболу приговорен к общественным работам и получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями.

Ленты будут сопровождать комментарии украинских кинокритиков Александра Гусева и Ани Дацюк, записанные в видеоформате.