Об этом Тягныбок сообщает на своей странице в Facebook.
“1 января украинская нация вспоминает 111-й день рождения Степана Бандеры. Наставника в бурные годы Вторых освободительных состязаний, человека, имя которого стало характеристикой сознательных украинцев”, – пишет он.
Тягныбок заявил, что Бандера является “не забронзовелым идолом, а немеркнущим указателем пути”.
“Потому что большую часть заданий, поставленных ним, мы так и не довели до конца. Поэтому вспоминаем величественную личность наставника, учимся у него и продолжаем борьбу!”, – написал он.
При этом лидер “Свободы” также пригласил всех присоединиться к Маршу чести, достоинства и свободы, посвященному дню рождения Степана Бандеры, который пройдет по всей Украине.
Уточняется, что марш в Киеве начнется в 18:00 в парке имени Тараса Шевченко.
- В июле 2016 года Киевский городской совет на своем заседании проголосовал за решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.Тогда замглавы КГГА Алексей Резников заявил, что решение Киевского городского совета о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича можно отменить только в судебном порядке. При этом необходимо доказать, что такое решение было принято с нарушениями.