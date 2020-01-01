Об этом Тягныбок сообщает на своей странице в Facebook.

“1 января украинская нация вспоминает 111-й день рождения Степана Бандеры. Наставника в бурные годы Вторых освободительных состязаний, человека, имя которого стало характеристикой сознательных украинцев”, – пишет он.

Тягныбок заявил, что Бандера является “не забронзовелым идолом, а немеркнущим указателем пути”.

“Потому что большую часть заданий, поставленных ним, мы так и не довели до конца. Поэтому вспоминаем величественную личность наставника, учимся у него и продолжаем борьбу!”, – написал он.

При этом лидер “Свободы” также пригласил всех присоединиться к Маршу чести, достоинства и свободы, посвященному дню рождения Степана Бандеры, который пройдет по всей Украине.

Уточняется, что марш в Киеве начнется в 18:00 в парке имени Тараса Шевченко.