Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Отмечается, что сегодня, 22 мая, пройдет три футбольных матча в Александрие, Киеве и Минае.
Состоятся товарищеские игры “Динамо” (Киев) – “Рух” (Львов), “Львов” – “Минай” и “Ворскла” (Полтава) – “Александрия”.
Уточняется, что матч между львовским “Рухом” и киевским “Динамо” пройдет в столице Украины в 14:00 на стадионе имени Валерия Лобановского. В такое же время начнется матч в Александрии. Поединок между командами “Львов” и “Минай” начнется в 15:00.
Последние матчи Чемпионата Украины по футболу до паузы из-за коронавируса были проведены более чем два месяца назад, а именно 15 марта.
- В субботу, 16 мая, возобновились игры чемпионата Германии по футболу (немецкой футбольной Бундеслиги), прерванного в марте из-за эпидемии коронавируса.