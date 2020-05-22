Сегодня в Украине впервые состоятся футбольные матчи после паузы из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что сегодня, 22 мая, пройдет три футбольных матча в Александрие, Киеве и Минае.

Состоятся товарищеские игры “Динамо” (Киев) – “Рух” (Львов), “Львов” – “Минай” и “Ворскла” (Полтава) – “Александрия”.

Уточняется, что матч между львовским “Рухом” и киевским “Динамо” пройдет в столице Украины в 14:00 на стадионе имени Валерия Лобановского. В такое же время начнется матч в Александрии. Поединок между командами “Львов” и “Минай” начнется в 15:00.

Последние матчи Чемпионата Украины по футболу до паузы из-за коронавируса были проведены более чем два месяца назад, а именно 15 марта.