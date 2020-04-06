Об этом сообщают #Буквы.
На телеканале “Рада” прошел урок украинского языка для учеников 9 классов. Тема урока: “Знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях”.
В качестве примеров учитель давал предложения из произведений классиков украинской литературы, а еще предложил разобрать строчки из песен американской певицы Билли Айлиш.
Опубліковано Телеканал “Рада” Понеділок, 6 квітня 2020 р.
Так, по классам закреплены такие телеканалы:
- 5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украину
- 6 класс – ZOOM и News One
- 7 класс – ZIK
- 8 класс – Индиго и УНИАН
- 9 класс – Совет и UA: Культура
- 10 класс – UA: Первый
- 11 класс – М1
Еще уроки можно просматривать на YouTube-канале Минобразования. Все уроки также будет транслировать мeдиасервис MEGOGO.
- 30 марта Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект “Всеукраинская школа онлайн”.