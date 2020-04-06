Сегодня, 6 апреля, для украинских школьников прошел первый урок в онлайн-школе, которую ранее инициировал Президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщают #Буквы.

На телеканале “Рада” прошел урок украинского языка для учеников 9 классов. Тема урока: “Знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях”.

В качестве примеров учитель давал предложения из произведений классиков украинской литературы, а еще предложил разобрать строчки из песен американской певицы Билли Айлиш.

Опубліковано Телеканал “Рада” Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Так, по классам закреплены такие телеканалы:

5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украину

6 класс – ZOOM и News One

7 класс – ZIK

8 класс – Индиго и УНИАН

9 класс – Совет и UA: Культура

10 класс – UA: Первый

11 класс – М1

Еще уроки можно просматривать на YouTube-канале Минобразования. Все уроки также будет транслировать мeдиасервис MEGOGO.