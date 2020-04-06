Об этом сообщают #Буквы.

На телеканале “Рада” прошел урок украинского языка для учеников 9 классов. Тема урока: “Знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях”.

В качестве примеров учитель давал предложения из произведений классиков украинской литературы, а еще предложил разобрать строчки из песен американской певицы Билли Айлиш.

 

Опубліковано Телеканал “Рада” Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Так, по классам закреплены такие телеканалы:

  • 5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украину
  • 6 класс – ZOOM и News One
  • 7 класс – ZIK
  • 8 класс – Индиго и УНИАН
  • 9 класс – Совет и UA: Культура
  • 10 класс – UA: Первый
  • 11 класс – М1

Еще уроки можно просматривать на  YouTube-канале Минобразования. Все уроки также будет транслировать мeдиасервис MEGOGO.

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