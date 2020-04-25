На государственном испытательном полигоне в Одесской области прошли испытания высокоточной ракеты "Ольха-М".

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

“При активном участии специалистов Вооруженных сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы. На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты “Ольха-М”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что с первого же пуска высокоточный 300 мм реактивный боеприпас “Ольха-М” попал точно в цель.

“Вільха-М”: Першим пострілом точно в ціль! Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Субота, 25 квітня 2020 р.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил в Facebook, что государственное конструкторское бюро “Луч” удачными запусками завершило предварительные испытания ракетной системы залпового огня “Ольха-М”.

“Дистанция и радиус поражения целей отвечали всем поставленным тактико-техническим задачам. Дальность полета ракеты составила более 110 километров. Огневые испытания проводились на военном полигоне под Одессой”, – написал Данилов.

Он подчеркнул, что после принятия на вооружение ВСУ система залпового огня “Ольха-М” будет самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования.

Пуск та потрапляння у ціль “Вільха-М” Потрапляння точно у ціль з першого пуску. Відео випробування високоточного 300 мм реактивного боєприпасу “Вільха-М” – сам пуск та потрапляння у ціль. Більше дивіться на каналі Військового телебачення у програмі ProВійсько www.youtube.com/ctrsTVua Опубліковано Військове телебачення України Субота, 25 квітня 2020 р.

“Ольха-М” – проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу. Ракета “Ольха-М” – разработка конструкторов государственного предприятия “Государственное Киевское конструкторское бюро “Луч” в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.