В 2020 году в Украине запланирован аудит 740-ка профессионально-технических училищ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и образования.

Отмечается, что целью проведения аудита является улучшение системы образования.

Министерством образования будет составлена карта учреждений профессионального образования, будут определены лучшие училища.

По словам зама министра образования Петра Коржевского, такой аудит требуется для того, чтобы понять объективное положение дел в профобразовании.

“Поставив всех в одинаковые условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки учащихся”, – заявил он.

Также Коржевский рассказал, что в анкете аудита будет информация о состоянии помещений, самих заведениях, оборудовании, количестве преподавателей и учащихся, а также динамике трудоустройства выпускников.