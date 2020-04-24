Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител”, – заявил он.
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С помощью такой диагностики в МОЗ рассчитывают увидеть, сколько украинцев реально переболели COVID-19 и у скольких есть иммунитет.
Но на данный момент производство ИФА-тестов еще не запущено, потому что “они только проходят испытания”. Это должен быть тест на специфические антитела.
Если удастся их использовать, что Украина будет “пятой страной в мире”, где их будут применять.
Поясняя, почему нельзя использовать ПЦР-тесты (по методу полимеразной цепной реакции) на постоянной основе, Ляшко отметил, что при тестировании можно попасть в первые три дня инкубационного периода вируса, когда эта диагностика будет неинформативной.
Справка. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений, макромолекул и вирусов на основе специфической реакции “антиген-антитело”. Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.
К достоинствам метода относят: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.
- В Украине по состоянию на утро 23 апреля было зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 578 новых случаев, что стало рекордным показателем для нашей страны с начала вспышки.
- Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 3–8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.