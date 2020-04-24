В ближайшее время в Украине будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19, который определяет наличие иммунитета.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител”, – заявил он.

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С помощью такой диагностики в МОЗ рассчитывают увидеть, сколько украинцев реально переболели COVID-19 и у скольких есть иммунитет.

Но на данный момент производство ИФА-тестов еще не запущено, потому что “они только проходят испытания”. Это должен быть тест на специфические антитела.

Если удастся их использовать, что Украина будет “пятой страной в мире”, где их будут применять.

Поясняя, почему нельзя использовать ПЦР-тесты (по методу полимеразной цепной реакции) на постоянной основе, Ляшко отметил, что при тестировании можно попасть в первые три дня инкубационного периода вируса, когда эта диагностика будет неинформативной.

Справка. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений, макромолекул и вирусов на основе специфической реакции “антиген-антитело”. Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

К достоинствам метода относят: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.