Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава Украины.
Так, в Украине пока зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
“За весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19. Сейчас 4 образца еще находятся на стадии исследования”, – отмечается в сообщении.
По состоянию на 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тысяч 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью. За пределами Китая зафиксировано 33 тыс. 295 случаев в 103 странах (территориях/регионах).
В Европе зарегистрировано 15 тысяч 114 случаев заболевания COVID-19 и 529 летальных случаев.
В связи с распространением вируса в Минздраве рекомендуют украинцам временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом (в частности, в Испанию, северные регионы Италии, Францию, Вьетнам, Республику Корея, Японию, Иран).
Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:
• часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами;
• во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
• если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратиться к врачу и сообщить ему историю путешествий;
• не употреблять в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.
О том, что в Украине пока подтвержден только один случай заражения, заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
“По состоянию на сегодняшний день в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией – на прошлой неделе в Черновицкой области. Человек находится в инфекционной больнице, на изоляции. Состояние его стабильное. Никаких симптомов ухудшения состояния нет. В течение выходных было исследовано 20 образцов от людей, у которых было либо подозрение на коронавирусную инфекцию, либо они контактировали с заразившимся человеком. Все образцы негативные… Сейчас в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья находятся еще 4 образца”, – отметил он.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в нашей стране, скорее всего, увеличится количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако паниковать не стоит.