В Украине по состоянию на утро 10 марта проверяют четыре подозрения на коронавирус COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, в Украине пока зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

“За весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19. Сейчас 4 образца еще находятся на стадии исследования”, – отмечается в сообщении.

По состоянию на 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тысяч 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью. За пределами Китая зафиксировано 33 тыс. 295 случаев в 103 странах (территориях/регионах).

В Европе зарегистрировано 15 тысяч 114 случаев заболевания COVID-19 и 529 летальных случаев.

В связи с распространением вируса в Минздраве рекомендуют украинцам временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом (в частности, в Испанию, северные регионы Италии, Францию, Вьетнам, Республику Корея, Японию, Иран).

Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:

• часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами;

• во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

• если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратиться к врачу и сообщить ему историю путешествий;

• не употреблять в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

О том, что в Украине пока подтвержден только один случай заражения, заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“По состоянию на сегодняшний день в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией – на прошлой неделе в Черновицкой области. Человек находится в инфекционной больнице, на изоляции. Состояние его стабильное. Никаких симптомов ухудшения состояния нет. В течение выходных было исследовано 20 образцов от людей, у которых было либо подозрение на коронавирусную инфекцию, либо они контактировали с заразившимся человеком. Все образцы негативные… Сейчас в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья находятся еще 4 образца”, – отметил он.

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