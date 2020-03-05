По состоянию на четверг, 5 марта, в Украине проверяют еще 10 образцов, отобранных у людей с подозрением на коронавирус.

Об этом заявил на брифинге в Новых Санжарах главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Дополнительно исследуются сейчас в лаборатории еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории”, – подчеркнул он.

Комментируя случай заражения в Черновцах, Ляшко заявил, что состояние больного является стабильным.

“Как вы знаете, мы имеем первый случай регистрации коронавирусной инфекции в городе Черновцы. Больному предоставляется помощь. Его состояние является стабильным. Со всеми контактными лицами работают местные эпидемиологи. Они находятся под медико-санитарным наблюдением”, – рассказал он.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.