Об этом заявил на брифинге в Новых Санжарах главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
“Дополнительно исследуются сейчас в лаборатории еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории”, – подчеркнул он.
Комментируя случай заражения в Черновцах, Ляшко заявил, что состояние больного является стабильным.
“Как вы знаете, мы имеем первый случай регистрации коронавирусной инфекции в городе Черновцы. Больному предоставляется помощь. Его состояние является стабильным. Со всеми контактными лицами работают местные эпидемиологи. Они находятся под медико-санитарным наблюдением”, – рассказал он.
Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари».
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.
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