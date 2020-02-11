Об этом проинформировала сегодня на брифинге министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые контактировали с ними.
По словам Скалецкой, медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая
“У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодняшний день есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью. У них и еще у двух контактных лиц взяты материалы для обследования и исследования. То есть всего пятеро человек, которых ми проверяем на наличие коронавируса”, – отметила Скалецкая.
Она также проинформировала, что в настоящее время в Украине нет дефицита защитных масок. Эти медизделия выпускаются на четырех предприятиях, которые заявили о готовности обеспечить поставки в необходимых объемах.
Помимо этого, Минздрав обратился к местным органам власти, которые должны обеспечить необходимый объем защитных масок.
Дивіться наживо пресбрифінг Зоряни Скалецької щодо ситуації з поширенням нової коронавірусної інфекції.
Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Понеділок, 10 лютого 2020 р.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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