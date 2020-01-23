Согласно пробной (тестовой) переписи населения, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 млн людей.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

“37 млн 289 тысяч лиц наличного населения на территории Украины. Эта цифра не включает тех людей, которые постоянно проживают за границей или на оккупированных территориях. Это то количество людей, которые физически находились на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года”, – отметил Дубилет.

Из 37,289 млн людей – 20,01 млн женщин, 17, 28 млн мужчин. В Киеве по состоянию на 1 декабря проживали 3,7 млн человек.

Более 5 млн человек – это дети возрастом до 14 лет, более 6 млн человек – пожилые люди возрастом 65 лет и старше.

Дубилет уточнил, что речь идет именно о “наличном населении”.

“Какое отличие между наличным и постоянным населением? Наличное население – это те люди, которые находятся на определенной территории по состоянию на какую-то дату. То есть если какие-то люди уехали за границу и там работают или долго находятся, такие люди не попали (в перепись, – ред.). С другой стороны, если кто-то из-за границы приехал в Украину и здесь находится постоянно, даже если его нет в официальных реестрах, он в наличное население входит. Речь идет об количестве людей, которые находятся на определенной территории по состоянию на определенную дату”, – объяснил министр.

По его словам, пробная перепись проводилась только на подконтрольных правительству Украины территориях.

“Речь идет только о территориях, которые подконтрольны украинской власти. К сожалению, у нас не было возможности оценить количество людей, которые остались на оккупированных территориях – в Крыму и на территориях Луганской и Донецкой областей”, – заявил Дубилет.

Пробная перепись проводилась в течение трех месяцев. Дубилет уточнил, что перепись проводилась по трем методам, которые дали “примерно одинаковый результат” з разницей в 2,86 %:

Метод 1. Комбинированный (мобильные операторы + соцопросы + реестры). Так, были заключены соглашения с мобильными операторами, которые передали анонимные данные об общем количестве абонентов на территории (из них были исключены те абоненты, кто за два месяца был онлайн меньше месяца, а также модемные устройства). Затем было проведено масштабное социологическое исследование: устанавливалось, какое количество мобильных телефонов приходится на какую возрастную группу в каких районах. Затем весь этот объем данных был дополнен информацией из реестров о юных и пожилых украинцам (поскольку среди них использование мобильных низкое).

Так, были заключены соглашения с мобильными операторами, которые передали анонимные данные об общем количестве абонентов на территории (из них были исключены те абоненты, кто за два месяца был онлайн меньше месяца, а также модемные устройства). Затем было проведено масштабное социологическое исследование: устанавливалось, какое количество мобильных телефонов приходится на какую возрастную группу в каких районах. Затем весь этот объем данных был дополнен информацией из реестров о юных и пожилых украинцам (поскольку среди них использование мобильных низкое). Метод 2. Комбинированный (данные Пенсионного фонда + экстраполяция через структуру по полу и возрасту). Так, были взяты данные о количестве пенсионеров из Пенсионного фонда, которые впоследствии были экстраполированы через структуру по полу и возрасту (экстраполяция – распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть или на все явление в целом). Социологи называют такой график “елочкой” (были также взяты данные Госкомстата и государственных реестров).

Так, были взяты данные о количестве пенсионеров из Пенсионного фонда, которые впоследствии были экстраполированы через структуру по полу и возрасту (экстраполяция – распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть или на все явление в целом). Социологи называют такой график “елочкой” (были также взяты данные Госкомстата и государственных реестров). Метод 3. Реестровый. Были взяты обезличенные данные из государственного реестра физических лиц. Затем они были структурированы по признаку получения любого дохода, пенсий, социальных выплат, субсидий, а также дополнены информацией об оформлении загранпаспортов. Также были учтены данные по рождаемости/смертности, эмиграции и иммиграции.

Дубилет подчеркнул, что полученные данные – это “не полная альтернатива переписи населения”.