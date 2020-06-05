АО «Укрзализныця» назначила курсирование 5 региональных поездов на период с 5 по 9 июня для дополнительных перевозок пассажиров накануне и после Дня Святой Троицы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезда будут курсировать:

№864 / 866 сообщением Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский;

№884 / 883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;

№888 / 887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;

№896 / 895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский.

Также на 8 июня назначено курсирование регионального поезда №880 / 882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов.

В “Укрзализныце” также напомнили, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 м, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.