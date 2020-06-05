Об этом сообщает пресс-служба компании.
Поезда будут курсировать:
- №864 / 866 сообщением Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский;
- №884 / 883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;
- №888 / 887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;
- №896 / 895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский.
- Также на 8 июня назначено курсирование регионального поезда №880 / 882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов.
В “Укрзализныце” также напомнили, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 м, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.
- Криклий назвал области, в которых позволили восстановить железнодорожное сообщение.