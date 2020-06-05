Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезда будут курсировать:

  • №864 / 866 сообщением Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский;
  • №884 / 883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;
  • №888 / 887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;
  • №896 / 895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский.
  • Также на 8 июня назначено курсирование регионального поезда №880 / 882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов.

В “Укрзализныце” также напомнили, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 м, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

  • Криклий назвал области, в которых позволили восстановить железнодорожное сообщение.