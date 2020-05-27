Об этом заявил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

Это, в частности, связано с прекращением клинических испытаний препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Группа должна собраться на этой неделе.

“Мы отслеживаем все происходящее в мире. На этой неделе будет собираться рабочая группа… С учетом последних рекомендаций ВОЗ, с учетом того, что происходит в мире, в США, в Европе, с учетом нашего опыта использования этого лекарственного средства, они будут принимать решение, которое затем будет представлено мне на утверждение. Каким будет это решение – должны определить исключительно специалисты”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что рабочая группа состоит “из ведущих специалистов”.

“Хочу подчеркнуть, что она состоит из ведущих специалистов, которые есть в Украине, разных специальностей. В первую очередь это анестезиологи, эпидемиологи, инфекционисты, эндокринологи, кардиологи”, – рассказал глава МОЗ.

(На видео – с 14:30)

Как известно, Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания антималярийного препарата гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавируса. Это связано с исследованиями, согласно которым гидроксихлорохин не приносит пользы при лечении COVID-19, однако может наносить вред.