В Украине разработали и в скором времени начнут использовать специальное приложение для контроля граждан, которые находятся в обсервации и на самоизоляции.

Об этом в эфире телеканала “Прямой” сказал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Приложение позволит отслеживать факт того, покидал ли тот или иной гражданин свой дом в условиях самоизоляции через подтверждение идентификации личности, а также – геолокацию.

Если по какой-то причине украинец откажется устанавливать приложение или будет игнорировать уведомления – его накажут согласно законодательной норме о нарушении правил карантина.

“Приложение работает таким образом: на протяжении 14 дней человеку будут приходить 10 push-уведомлений. В ответ нужно будет сделать фото, отмечая геолокацию”, – сказал министр.

Установить приложение нужно будет тем, кто возвращается из-за границы и обязан быть 14 дней на самоизоляции, тем, кто уже заболели и лечатся дома, тем, у кого есть подозрение на коронавирус.

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Министр подчеркнул, что похожее приложение работает и эффективно себя зарекомендовало в Польше.

Украине зафиксировано 1462 случая коронавируса COVID-19. Случаи заражения были подтверждены во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.