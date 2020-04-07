Об этом в эфире телеканала “Прямой” сказал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Приложение позволит отслеживать факт того, покидал ли тот или иной гражданин свой дом в условиях самоизоляции через подтверждение идентификации личности, а также – геолокацию.
Если по какой-то причине украинец откажется устанавливать приложение или будет игнорировать уведомления – его накажут согласно законодательной норме о нарушении правил карантина.
“Приложение работает таким образом: на протяжении 14 дней человеку будут приходить 10 push-уведомлений. В ответ нужно будет сделать фото, отмечая геолокацию”, – сказал министр.
Установить приложение нужно будет тем, кто возвращается из-за границы и обязан быть 14 дней на самоизоляции, тем, кто уже заболели и лечатся дома, тем, у кого есть подозрение на коронавирус.
Министр подчеркнул, что похожее приложение работает и эффективно себя зарекомендовало в Польше.
- Украине зафиксировано 1462 случая коронавируса COVID-19. Случаи заражения были подтверждены во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.
- В Украине за прошедшие сутки умерли 7 людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
- Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.