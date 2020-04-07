Об этом в эфире телеканала “Прямой” сказал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Приложение позволит отслеживать факт того, покидал ли тот или иной гражданин свой дом в условиях самоизоляции через подтверждение идентификации личности, а также – геолокацию.

Если по какой-то причине украинец откажется устанавливать приложение или будет игнорировать уведомления – его накажут согласно законодательной норме о нарушении правил карантина.

“Приложение работает таким образом: на протяжении 14 дней человеку будут приходить 10 push-уведомлений. В ответ нужно будет сделать фото, отмечая геолокацию”, – сказал министр.

Установить приложение нужно будет тем, кто возвращается из-за границы и обязан быть 14 дней на самоизоляции, тем, кто уже заболели и лечатся дома, тем, у кого есть подозрение на коронавирус.

Министр подчеркнул, что похожее приложение работает и эффективно себя зарекомендовало в Польше.

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  • Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.