Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства, сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.
Решение вступит в силу после опубликования.
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