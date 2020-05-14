Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.

Решение вступит в силу после опубликования.

 