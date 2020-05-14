Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.

Решение вступит в силу после опубликования.

В Украине с 22 мая заработает общественный транспорт, детсады, гостиницы.