В Украине за две недели на 20% сократилось число сторонников штрафов для нарушителей условий карантина.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг” в течение 10-12 апреля 2020 года.

“За последние две недели значительно уменьшилось количество тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина (с 75 % до 55 %). Жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25 % опрошенных”, – говорится в исследовании.

61 % опрошенных заявили, что введенные властями меры по борьбе с коронавирусом являются оптимальными. Еще 17 % утверждают, что они слишком мягкие, а 15 % убеждены, что меры слишком жесткие.

Как отмечают социологи, за последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17 %). В то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15 %).

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что соблюдают частичные ограничения. И лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. Чаще о полном самоограничении заявляли жители Запада и Центра, женщины и представители старшей возрастной группы.

Несмотря на карантин, 19% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 29 % – один раз в день. В то же время 42 % заявили, что выходят только раз в несколько дней, 10 % – вообще стараются не выходить.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.