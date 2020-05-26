Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 910 случаев;
- Волынская область – 805 случаев;
- Днепропетровская область – 895 случаев;
- Донецкая область – 155 случаев;
- Житомирская область – 647 случаев;
- Закарпатская область – 1092 случая;
- Запорожская область – 416 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1306 случаев;
- Кировоградская область – 482 случая;
- Киев – 2710 случаев;
- Киевская область – 1458 случаев;
- Львовская область – 1405 случаев;
- Луганская область – 44 случая;
- Николаевская область – 281 случай;
- Одесская область – 842 случая;
- Полтавская область – 267 случаев;
- Ровенская область – 1475 случаев;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1124 случая;
- Харьковская область – 930 случаев;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 370 случаев;
- Черновицкая область – 3101 случай;
- Черкасская область – 392 случая;
- Черниговская область – 134 случая.
Напомним, что по состоянию на 24 мая умерших от коронавируса было 617 человек, на 25 мая их число увеличилось на 6 – до 623 человек. По состоянию на 26 мая – умерших 644, то есть за сутки возросло на 21 человека.
- По состоянию на 25 мая в Украине зафиксировано наименьшее с начала апреля суточное количество новых случаев коронавируса COVID-19.