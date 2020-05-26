Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 910 случаев;
  • Волынская область – 805 случаев;
  • Днепропетровская область – 895 случаев;
  • Донецкая область – 155 случаев;
  • Житомирская область – 647 случаев;
  • Закарпатская область – 1092 случая;
  • Запорожская область – 416 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1306 случаев;
  • Кировоградская область – 482 случая;
  • Киев – 2710 случаев;
  • Киевская область – 1458 случаев;
  • Львовская область – 1405 случаев;
  • Луганская область – 44 случая;
  • Николаевская область – 281 случай;
  • Одесская область – 842 случая;
  • Полтавская область – 267 случаев;
  • Ровенская область – 1475 случаев;
  • Сумская область – 166 случаев;
  • Тернопольская область – 1124 случая;
  • Харьковская область – 930 случаев;
  • Херсонская область – 177 случаев;
  • Хмельницкая область – 370 случаев;
  • Черновицкая область – 3101 случай;
  • Черкасская область – 392 случая;
  • Черниговская область – 134 случая.

Напомним, что по состоянию на 24 мая умерших от коронавируса было 617 человек, на 25 мая их число увеличилось на 6 – до 623 человек. По состоянию на 26 мая – умерших 644, то есть за сутки возросло на 21 человека.