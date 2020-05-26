По состоянию на 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев, 21 человек умерло (25 мая - 6).

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 910 случаев;

Волынская область – 805 случаев;

Днепропетровская область – 895 случаев;

Донецкая область – 155 случаев;

Житомирская область – 647 случаев;

Закарпатская область – 1092 случая;

Запорожская область – 416 случаев;

Ивано-Франковская область – 1306 случаев;

Кировоградская область – 482 случая;

Киев – 2710 случаев;

Киевская область – 1458 случаев;

Львовская область – 1405 случаев;

Луганская область – 44 случая;

Николаевская область – 281 случай;

Одесская область – 842 случая;

Полтавская область – 267 случаев;

Ровенская область – 1475 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1124 случая;

Харьковская область – 930 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 370 случаев;

Черновицкая область – 3101 случай;

Черкасская область – 392 случая;

Черниговская область – 134 случая.

Напомним, что по состоянию на 24 мая умерших от коронавируса было 617 человек, на 25 мая их число увеличилось на 6 – до 623 человек. По состоянию на 26 мая – умерших 644, то есть за сутки возросло на 21 человека.