В Украине родители новорожденного впервые воспользовались комплексной услугой "е-Малыш": в Харьковском городском перинатальном центре они получили 6 услуг по одному заявлению.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

“В Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего по 1 заявлению. При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре”, – отметил он.

Гончарук уточнил, что до конца этого месяца услуга станет доступной еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Премьер напомнил, что услуга “е-Малыш” позволяет родителям обратиться за помощью только с одним заявлением и получить 10 услуг. Получить их можно в роддоме или онлайн на сайте “Дия”.

Речь идет о следующих услугах:

• государственная регистрация рождения ребенка;

• регистрации места проживания родившегося ребенка;

• назначение пособия при рождении ребенка;

• регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;

• регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

• получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

• происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

• определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

• присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

• назначение пособия многодетным семьям.