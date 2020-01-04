Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.
“В Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего по 1 заявлению. При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре”, – отметил он.
Гончарук уточнил, что до конца этого месяца услуга станет доступной еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
Премьер напомнил, что услуга “е-Малыш” позволяет родителям обратиться за помощью только с одним заявлением и получить 10 услуг. Получить их можно в роддоме или онлайн на сайте “Дия”.
Речь идет о следующих услугах:
• государственная регистрация рождения ребенка;
• регистрации места проживания родившегося ребенка;
• назначение пособия при рождении ребенка;
• регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;
• регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
• получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
• происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
• определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
• присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
• назначение пособия многодетным семьям.
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