В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 июля 2020 Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн”, – говорится в сообщении.

Так, для пенсионеров, которые не работают, возрастет размер минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж. В частности, минимальный размер пенсии по возрасту с 1 июля составит 1712 грн, а максимальный размер выплаты – 17 120 грн.

Также независимо от того, работает человек или нет, возрастут размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что размер повышения пенсии в результате перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которые исчисляются от прожиточного минимума.

Также в ведомстве отмечают, что перерасчет проведен в автоматическом режиме, а выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Минимальный прожиточный минимум: для трудоспособных лиц – 2197 грн, для детей до 6 лет – 1859 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2318 грн, для лиц, утративших трудоспособность – 1712 грн.