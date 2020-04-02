Среди госпитализированных в Украине пациентов с коронавирусом COVID-19 есть 20 детей и 26 медицинских работников.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

“Сегодня из 804 случаев коронавирусной болезни госпитализированы в учреждения охраны здоровья 398 человек. Все остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных мы имеем 20 детей и 26 медработников”, – рассказал Ляшко.

Он добавил, что из всех госпитализированных пациентов только один находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

“Если посмотреть на мировую статистику, то в мире уже зарегистрировано более 940 тыс. случаев, плюс 78 тыс. случаев за сутки. С такими темпами сегодня мировая пандемия перейдет в миллион случаев”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что мировая статистика летальных случаев от коронавируса в данный момент составляет около 5 % (4884 случая в сутки).

“В Украине мы имеем 2,5 %. Для сравнения, в Италии – 11 %, а в Испании – 9 %”, – заявил Ляшко.

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(На видео – с 1:50)