Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Так, что с 1 января в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов:
Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 грн.
Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:
- для детей до 6 лет – 889,5 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 1109 грн.
Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.
Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.
- 1 января в аэропорту “Борисполь” пограничникам пришлось утихомирить мужчину, который вел себя агрессивно из-за отказа в пересечении границы в связи с долгами по алиментам.