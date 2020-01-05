Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Так, что с 1 января в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов:

Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 грн.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:

для детей до 6 лет – 889,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1109 грн.

Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.