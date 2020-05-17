В Украине с начала 2020 года официально зарегистрировано 5256 случаев ВИЧ-инфекции, 1501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Так, по инициативе World Health Organization (WHO), третье воскресенье мая – это день, когда мир вспоминает людей, умерших от СПИДа.

Только в апреле 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1053 случая ВИЧ-инфекции, 309 случаев СПИДа и 157 смертей, обусловленных СПИДом; один случай ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

Медики отмечают важность ранней антиретровирусной терапии.

“За последние пять лет страна достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 000 до 102 000 человек), удерживание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%”, – отмечается в сообщении.

В этом году более 207 млн ​​грн выделено на финансирование услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека.