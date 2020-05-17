Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Так, по инициативе World Health Organization (WHO), третье воскресенье мая – это день, когда мир вспоминает людей, умерших от СПИДа.
Только в апреле 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1053 случая ВИЧ-инфекции, 309 случаев СПИДа и 157 смертей, обусловленных СПИДом; один случай ВИЧ-инфекции среди иностранцев.
Медики отмечают важность ранней антиретровирусной терапии.
“За последние пять лет страна достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 000 до 102 000 человек), удерживание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%”, – отмечается в сообщении.
В этом году более 207 млн грн выделено на финансирование услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека.
- Ранее Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.