В Украине с сегодняшнего дня снова принимают экзамены на водительские права

Об этом сообщает пресс-служба МВД.
“На заседании правительства 20 мая принято решение о следующем этапе постепенного смягчения карантинных мероприятий. Следовательно, с 22 мая сервисные центры МВД восстанавливают принятия практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что эта услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, в частности:
- с одновременным пребыванием в авто не более двух человек;
- при отсутствии явных признаков ОРВИ;
- в одетых на лице защитных масках.
“Человеку, желающему сдать практический экзамен по навыкам управления транспортными средствами, необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоял теоретический экзамен”, – сообщили в МВД.
Там также напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается в период с 19 марта по 21 мая 2020 года.
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