В Украине с сегодняшнего дня снова принимают экзамены на водительские права

С сегодняшнего дня в Украине сервисные центры МВД восстанавливают принятия практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“На заседании правительства 20 мая принято решение о следующем этапе постепенного смягчения карантинных мероприятий. Следовательно, с 22 мая сервисные центры МВД восстанавливают принятия практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, в частности:

с одновременным пребыванием в авто не более двух человек;

при отсутствии явных признаков ОРВИ;

в одетых на лице защитных масках.

“Человеку, желающему сдать практический экзамен по навыкам управления транспортными средствами, необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоял теоретический экзамен”, – сообщили в МВД.

Там также напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается в период с 19 марта по 21 мая 2020 года.