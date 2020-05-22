Covid-19 Украина

обновлено 22.05.2020 в 15:01

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В Украине с сегодняшнего дня снова принимают экзамены на водительские права

С сегодняшнего дня в Украине сервисные центры МВД восстанавливают принятия практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами.

Пятница, 22 мая 2020, 15:14

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“На заседании правительства 20 мая принято решение о следующем этапе постепенного смягчения карантинных мероприятий. Следовательно, с 22 мая сервисные центры МВД восстанавливают принятия практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, в частности:

  • с одновременным пребыванием в авто не более двух человек;
  • при отсутствии явных признаков ОРВИ;
  • в одетых на лице защитных масках.

“Человеку, желающему сдать практический экзамен по навыкам управления транспортными средствами, необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоял теоретический экзамен”, – сообщили в МВД.

Там также напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается в период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

  • Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
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Теги: МВД Украины, карантин

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