С понедельника, 6 апреля, в Украине усиливается карантин. Теперь украинцам запрещено гулять в парках, скверах, лесах. Нарушителям грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Об этом рассказывают #Буквы.

На период карантина запрещено посещать парки, скверы отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

Это разрешается только в случае, если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

Гулять вокруг дома не запрещено, но на это действуют другие ограничения – нельзя передвигаться группами более двух лиц.

Запрещено перемещение группой лиц в количестве более чем 2 человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями и так далее).

Запрещено пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей.

Запрещено посещение учебных заведений.

Запрещено посещение спортивных и детских площадок.

Запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Что касается церквей, то в период карантина они не закрываются, однако массовые религиозные мероприятия запрещены.

Правительство призывает всех украинцев оставаться дома.