Об этом рассказывают #Буквы.
На период карантина запрещено посещать парки, скверы отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.
Это разрешается только в случае, если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.
Гулять вокруг дома не запрещено, но на это действуют другие ограничения – нельзя передвигаться группами более двух лиц.
Запрещено перемещение группой лиц в количестве более чем 2 человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями и так далее).
Запрещено пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей.
Запрещено посещение учебных заведений.
Запрещено посещение спортивных и детских площадок.
Запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий.
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